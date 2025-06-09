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Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале

Орбан пообещал Путину «надлежащий прием»

17:23 758

Венгрия окажет «надлежащий прием» президенту России Владимиру Путину, если он решит посетить страну. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает», — сказал он.

Венгерский премьер также заявил, что его страна заинтересована в поддержании сотрудничества с Россией.

Орбан с 2022 года дважды встречался с Путиным. 17 октября 2023 года в ходе форума «Один пояс — один путь» в Пекине они обсуждали ситуацию «в мире и Европе». 5 июля 2024 года Орбан приезжал в Москву.

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