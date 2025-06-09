Трамп позвонит Нетаньяху на фоне угроз Израиля ХАМАС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут телефонный разговор 9 июня. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

28 мая радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских военных и возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя ХАМАС писала, что группировка намерена отклонить предложение Уиткоффа.

На фоне этих сообщений министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от американской инициативы. 6 июня начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа.

Ранее Трамп в телефонном разговоре предостерег Нетаньяху от любых действий в отношении Ирана, которые могут сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. При этом он отметил, что США ведут «очень хорошие» переговоры с Ираном.