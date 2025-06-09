Россия сбросила маску. Украина ни при чем

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17:58 1424

Война России и Украины не закончится, «пока НАТО не уйдет», заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, «экспансия североатлантического альянса» стала одной из «первопричин принципиальных противоречий между Россией и США в вопросах безопасности». «Без решения этой принципиальной и острейшей для нас проблемы урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно», — сказал Рябков.

Он добавил, что сокращение контингента НАТО в Восточной Европе «пошло бы на пользу безопасности всего континента», и напомнил, что аналогичные требования Москва уже выдвигала в конце 2021 года — за несколько месяцев до вторжения в Украину.

«В адресованных нами Вашингтону и Брюсселю предложениях фигурировал императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток, а также требования о неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ», — добавил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявлял, что США считают «обоснованными» опасения России по поводу «расширения НАТО на восток» и готовы обсуждать этот вопрос в рамках мирного урегулирования войны в Украине.

«Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают также Грузию и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы в области безопасности», — сказал Келлог в интервью ABC News. При этом он подчеркнул, что конечное решение в этом вопросе остается за Трампом.

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