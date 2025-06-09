Ким Чен Ын отправил свой эсминец к российским границам

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные 8 июня компанией Maxar Technologies.

Поврежденный северокорейский эсминец, который опрокинулся при спуске на воду в мае, был переведен в сухой док в порту Раджин, расположенном в провинции Хамгён-Пукто у границы с Россией.

Хотя Раджин не считается крупной судостроительной базой, как верфь в городе Чхонджин, где и произошла авария, он располагает возможностями для проведения базового ремонта и технического обслуживания, отмечает телеканал.

По мнению аналитиков, выбор именно этого порта может свидетельствовать о возможном участии России в ремонте корабля.

Новый эсминец водоизмещением около 5000 тонн опрокинулся 21 мая во время торжественной церемонии, на которой присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал произошедшее «недопустимым происшествием» и потребовал завершить восстановление судна до пленарного заседания Рабочей партии в конце июня, подчеркнув, что это вопрос национальной чести.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ремонт займет от семи до десяти дней. По факту инцидента были задержаны трое сотрудников судоверфи и чиновник оборонной промышленности.