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Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале

Орбан призвал «забрать у генералов» контроль над Украиной

18:28 78

Жители Венгрии «не хотят умирать за Украину, не хотят ее превращения в новый Афганистан и требуют, чтобы политики забрали у военных контроль над ситуацией в соседней стране». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге сторонников правоконсервативных партий стран Евросоюза в пригороде французского города Монтаржи в 100 км к югу от Парижа.

По его словам, нынешние лидеры ЕС пытаются убедить всех европейцев в необходимости продолжения войны России и Украины. «Но я предупреждаю вас, что эту войну невозможно выиграть. На поле боя нет решения, там есть только погибшие. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры», — сказал премьер.

«Дипломаты должны забрать у генералов контроль над ситуацией. Мы не хотим умирать за Украину и не хотим, чтобы наши сыновья возвращались оттуда в гробах. Мы не хотим, чтобы по соседству с нами был новый Афганистан», — добавил Орбан.

Он выступил против создания в Европе «военной экономики» и «попыток втянуть страны ЕС в новую гонку вооружений с Россией». «Давайте остановим их», — сказал он о лидерах Евросоюза, призвав участников митинга продолжить сопротивление политике Брюсселя.

Орбан также подтвердил, что его правительство будет и дальше отстаивать консервативные морально-этические ценности и не согласится с иммиграционной политикой ЕС.

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