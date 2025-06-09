Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища

Германия вступает в эпоху переосмысления собственной безопасности. Страна, долгое время жившая в уверенности, что масштабная война — это сценарий из прошлого, сегодня всерьёз готовится к возможным будущим военным угрозам. Федеральное ведомство по гражданской обороне и помощи при стихийных бедствиях разрабатывает масштабную программу по созданию новой системы укрытий, способной защитить миллионы граждан в случае вооружённого конфликта. По словам главы ведомства Ральфа Тислера, в течение ближайших десяти лет Германия намерена инвестировать не менее 10 миллиардов евро в строительство и восстановление защитных сооружений, а общая стоимость всех мероприятий по модернизации гражданской обороны может превысить 30 миллиардов.

Эта инициатива стала прямым ответом на быстро меняющуюся геополитическую реальность. В Германии открыто заявляют, что иллюзии прежней эпохи безвозвратно окончательно развеялись. А немецкий народ должен осознать, что угроза широкомасштабной войны в Европе уже не является абстрактной. Речь идёт не о панике, а о прагматичном и своевременном подходе: будучи крупнейшей экономикой континента, Германия должна быть готова не только к киберугрозам и экономическим потрясениям, но и к прямым военным вызовам. Проект, о котором стало известно через публикацию в лондонской The Guardian, предполагает переоборудование объектов повседневной городской инфраструктуры — станций метро, подземных парковок, технических помещений и подвалов государственных учреждений — в полноценные бомбоубежища. Эти временные укрытия должны обеспечить защиту как минимум для одного миллиона человек, и планы по их подготовке уже включены в стратегию гражданской защиты, которую правительство ФРГ планирует обнародовать в ближайшие месяцы. Только в первые четыре года реализации проекта потребуется минимум 10 миллиардов евро. При этом он отмечает, что современная Германия абсолютно не готова к потенциальному конфликту — особенно с точки зрения защиты мирного населения. Из почти двух тысяч бункеров, построенных в эпоху холодной войны, пригодными к использованию сегодня остаются лишь около 580. Вместе они могут укрыть не более 480 тысяч человек — менее половины процента от общего населения страны. В качестве ориентира чиновники приводят пример Финляндии, где функционирует около 50 тысяч защитных сооружений, способных принять до 85 процентов населения.

Наряду с физическим строительством, проект предусматривает комплексную работу по информационной безопасности и просвещению населения. Власти намерены модернизировать систему национального оповещения, внедрить новые визуальные ориентиры для быстрого поиска укрытий, усилить меры кибербезопасности и разработать стратегию противодействия дезинформации. Одним из элементов стратегии станет рекомендация по созданию домашнего аварийного запаса. Гражданам предлагают обеспечить свои семьи продовольствием, медикаментами и необходимыми бытовыми средствами как минимум на трое суток, а желательно — на десять. Обсуждается также инициатива по созданию добровольной или частично оплачиваемой гражданской службы, которая будет задействована в случае масштабных кризисов. Новоизбранное правительство канцлера Фридриха Мерца уже выразило полную поддержку инициативе. Несмотря на отсутствие точных бюджетных статей, необходимое финансирование, по всей видимости, будет обеспечено: ранее правительство одобрило расширение оборонного бюджета на сумму около 400 миллиардов евро, что создаёт основу для воплощения всех заявленных проектов в сфере безопасности.