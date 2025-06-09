Израиль передал Украине Patriot

Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Об этом сообщил израильский посол в Украине Михаил Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко.

Дипломат пояснил, что эти системы были на вооружении Израиля в начале 1990-х годов.

«Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», – уточнил Бродский.

4 мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Она будет отправлена в страну после ремонта.

Кроме того, обсуждается поставка системы Германией или Грецией. Собеседники издания не стали уточнять, что думает о передаче большего числа Patriot президент США Дональд Трамп. Они также не рассказали, было ли это решение принято до его вступления на пост, во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.

26 мая The Washington Post писала о планах Германии поставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Уточнялось, что речь идет о более ранних версиях – PAC-2. Их эффективность при перехвате баллистических ракет существенно уступает более современным PAC-3.