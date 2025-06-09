«Хезболла» переходит к «дешевой войне»

Отмечается, что с начала года организация начала в основном вкладываться в местную сборку взрывных БПЛА и в меньшей степени использует для атак высокоточные ракеты.

Издание перечислило несколько возможных причин такого решения «Хезболлы»: простая и дешевая сборка дронов, при которой можно использовать гражданские компоненты; системам ПВО Израиля сложнее обнаружить и идентифицировать беспилотники как угрозу по сравнению с запуском ракеты или снаряда, в частности из-за их неравномерной траектории полета; дрон можно запустить из любого скрытого места. В то же время подчеркивается, что «война между РФ и Украиной показала, насколько эффективен и экономически выгоден дрон, который может достигать дальности от десятков до сотен километров».

Комментируя авиаудары ВВС Израиля в ночь на 6 июня по территории Ливана, в результате которых были уничтожены цеха по производству дронов и склады, где они хранились, представитель армии Израиля заявил, что также были ликвидированы командир и многие боевики секретного подразделения «Хезболлы» 127, которое отвечает за производство этих дронов.