В Раде заявили: лишь 20% украинской армии участвуют в боях

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) служит почти миллион человек, однако лишь часть из них участвует в боях на фронте.
Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
По словам депутата, в украинской армии наблюдается военное неравенство — есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года, а есть те, кто находятся в тылу и не проходят ротацию.
«Мы имеем почти миллионную армию. Воюют процентов 20 — это в лучшем случае, ещё около 40 процентов занимаются обеспечением. А остальные тоже называют себя военными, но почему-то не проходят ротацию. Есть люди, которые годами находятся в зоне боевых действий, а есть те, кто живут на полигонах или в тылу. Это не социальное, а военное неравенство, и его необходимо устранить», — заявил Федиенко.
Он отметил, что прежде чем говорить о мотивации для новых мобилизованных, стоит заняться эффективным распределением уже существующих ресурсов ВСУ — в том числе ротацией военнослужащих.
Кроме того, парламентарий скептически оценил предложения о принудительной мотивации граждан, уклоняющихся от мобилизации.
«Мы не можем достучаться до сознания гражданина через систему штрафов. Можно ограничивать банковские карты, запретить управление автомобилем — такие инициативы уже были. Но приведёт ли это к тому, что человек захочет стать мотивированным защитником Родины? Я сомневаюсь», — сказал он.