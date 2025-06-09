В Раде заявили: лишь 20% украинской армии участвуют в боях

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) служит почти миллион человек, однако лишь часть из них участвует в боях на фронте.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По словам депутата, в украинской армии наблюдается военное неравенство — есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года, а есть те, кто находятся в тылу и не проходят ротацию.