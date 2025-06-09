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Латвийского депутата заподозрили в работе на Россию

19:43 505

Депутата латвийского Сейма от партии «За стабильность!» Алексея Росликова заподозрили в оказании помощи России и в разжигании национальной розни, сообщает LSM+ со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии (СГБ).

Причиной уголовного дела стали публичные высказывания депутата. На заседании Сейма 5 июня Росликов заявил, что без русскоязычных граждан у Латвии «нет будущего», так как они составляют «половину страны». По его словам, власти «ограничивают» права русскоязычных, в том числе в использовании родного языка. Выступление он завершил фразой на русском языке: «Нас больше, русский язык — наш язык!». За это депутата вывели из зала заседаний.

Росликов критиковал «Декларацию об устранении последствий русификации», предложенную оппозиционным «Национальным объединением». В документе говорится о необходимости преодоления последствий советской политики и о планах ограничить использование русского языка в общественной жизни, включая образование и СМИ.

По данным СГБ, с депутатом проводились профилактические беседы с предупреждениями об ответственности за возможные уголовные преступления. В феврале спецслужба уже предупреждала Росликова за высказывания против латышей.

Согласно регламенту Сейма, парламентская комиссия по мандатам и этике на основе заявления Генпрокуратуры подготовит проект решения о возможном уголовном преследовании, задержании или ограничении свободы депутата.

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