Латвийского депутата заподозрили в работе на Россию

Депутата латвийского Сейма от партии «За стабильность!» Алексея Росликова заподозрили в оказании помощи России и в разжигании национальной розни, сообщает LSM+ со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии (СГБ).

Причиной уголовного дела стали публичные высказывания депутата. На заседании Сейма 5 июня Росликов заявил, что без русскоязычных граждан у Латвии «нет будущего», так как они составляют «половину страны». По его словам, власти «ограничивают» права русскоязычных, в том числе в использовании родного языка. Выступление он завершил фразой на русском языке: «Нас больше, русский язык — наш язык!». За это депутата вывели из зала заседаний.