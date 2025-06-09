Генпрокурор Армении хочет засудить Оганяна

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила спикеру парламента Алену Симоняну представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении главы парламентской фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и депутата Арцвика Минасяна.

По данным следствия, дело связано с незаконным присвоением участка площадью 10,5 тыс. кв. метров в общине Драхтик Гегаркуникской области, который с 2010 по 2015 год входил в состав Национального парка «Севан». Следствие полагает, что Сейран Оганян, занимая пост министра обороны, присвоил эту территорию и построил на ней особняк за счет бюджетных средств.

Арцвик Минасян, занимавший должность министра охраны природы в 2016–2018 годах, по версии следствия, не дал правовой оценки действиям Оганяна и выдал разрешение на застройку лицам, связанным с ним. Также он, как утверждается, подделал ряд документов с целью скрыть факт нарушения.