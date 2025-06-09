USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале
Новость дня
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале

Генпрокурор Армении хочет засудить Оганяна

19:57 326

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила спикеру парламента Алену Симоняну представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении главы парламентской фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и депутата Арцвика Минасяна.

Информацию подтвердил пресс-секретарь председателя парламента Мовсес Арутюнян.

По данным следствия, дело связано с незаконным присвоением участка площадью 10,5 тыс. кв. метров в общине Драхтик Гегаркуникской области, который с 2010 по 2015 год входил в состав Национального парка «Севан». Следствие полагает, что Сейран Оганян, занимая пост министра обороны, присвоил эту территорию и построил на ней особняк за счет бюджетных средств.

Арцвик Минасян, занимавший должность министра охраны природы в 2016–2018 годах, по версии следствия, не дал правовой оценки действиям Оганяна и выдал разрешение на застройку лицам, связанным с ним. Также он, как утверждается, подделал ряд документов с целью скрыть факт нарушения.

Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
18:29 1884
Россия заговорила о войне с НАТО
Россия заговорила о войне с НАТО все еще актуально
14:32 7101
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
20:07 330
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
19:18 817
Россия сбросила маску. Украина ни при чем
Россия сбросила маску. Украина ни при чем
17:58 4430
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале все еще актуально
18:10 12986
Израиль передал Украине Patriot
Израиль передал Украине Patriot
18:31 2032
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным мы наш, мы новый мир построим!..
17:00 3081
Украинцы ответили Пескову
Украинцы ответили Пескову ОБНОВЛЕНО 17:42
17:42 6958
В Финляндии крупные учения
В Финляндии крупные учения
17:03 1020
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
16:36 4135

ЭТО ВАЖНО

Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
18:29 1884
Россия заговорила о войне с НАТО
Россия заговорила о войне с НАТО все еще актуально
14:32 7101
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
20:07 330
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
19:18 817
Россия сбросила маску. Украина ни при чем
Россия сбросила маску. Украина ни при чем
17:58 4430
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале
Погромы в Лос-Анджелесе. Вашингтон обвинил Ньюсома в провале все еще актуально
18:10 12986
Израиль передал Украине Patriot
Израиль передал Украине Patriot
18:31 2032
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным мы наш, мы новый мир построим!..
17:00 3081
Украинцы ответили Пескову
Украинцы ответили Пескову ОБНОВЛЕНО 17:42
17:42 6958
В Финляндии крупные учения
В Финляндии крупные учения
17:03 1020
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
16:36 4135
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться