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Абу-Шабааб строит свою власть в Газе

20:07 331

Лидер группировки, которую, по некоторым данным, Израиль поддерживает в борьбе против ХАМАС, Абу Шабааб объявил о создании гражданской администрации в секторе Газа.

В рамках этой инициативы начинается набор местных жителей на административные должности для формирования альтернативных органов управления.

«В условиях хаоса, краха и отсутствия справедливости народные силы под командованием Ясира Абу Шабааба начинают создавать административные и общественные комитеты в разных сферах, чтобы стать организованной силой, служащей и защищающей честь народа», — говорится в заявлении группировки.

Среди специалистов, которых намерены привлечь: медики, инженеры, учителя, бухгалтеры, IT-специалисты, эксперты по кибербезопасности, юристы и работники СМИ.

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16:36 4135
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