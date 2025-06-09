Абу-Шабааб строит свою власть в Газе

В рамках этой инициативы начинается набор местных жителей на административные должности для формирования альтернативных органов управления.

Лидер группировки, которую, по некоторым данным, Израиль поддерживает в борьбе против ХАМАС, Абу Шабааб объявил о создании гражданской администрации в секторе Газа.

«В условиях хаоса, краха и отсутствия справедливости народные силы под командованием Ясира Абу Шабааба начинают создавать административные и общественные комитеты в разных сферах, чтобы стать организованной силой, служащей и защищающей честь народа», — говорится в заявлении группировки.

Среди специалистов, которых намерены привлечь: медики, инженеры, учителя, бухгалтеры, IT-специалисты, эксперты по кибербезопасности, юристы и работники СМИ.