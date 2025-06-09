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Ангола избавилась от «Алросы»

20:21 103

Российская государственная алмазодобывающая компания «Алроса» продала свою долю в одном из крупнейших месторождений Анголы — «Катока».

Как следует из данных о структуре акционеров горнорудной компании Catoca, опубликованных на её официальном сайте, 41% акций, ранее принадлежавшие «Алросе», перешли под контроль структуры суверенного фонда Омана — компании Taadeen.

На факт смены акционера 9 июня обратили внимание российские СМИ, а еще 27 мая ангольское издание VER Angola сообщило, что доля «Алросы» перейдёт к Taadeen. Оставшиеся 59% акций по-прежнему принадлежат ангольской государственной компании Endiama EP.

Информацию о сделке подтвердили и в самой «Алросе» в комментарии для газеты РБК.

Как сообщало ангольское экономическое издание Expansão, власти страны обратились к «Алросе» с просьбой продать свою долю вскоре после того, как против компании были введены санкции Евросоюза. Это произошло в январе 2024 года.

В июне того же года глава Африканского алмазного совета (ADC) М’Зее Фула Нгенге в интервью DW рассказал, что на владельцев месторождения «Катока» оказывалось давление из-за участия российской госкомпании.

Как уточняло агентство Интерфакс в мае 2025 года, «Алроса» продолжала получать дивиденды от своей доли в «Катоке», несмотря на то, что не участвовала в продажах продукции.

«Алроса» оказалась под санкциями США в апреле 2022 года — вскоре после начала войны России против Украины. В декабре 2023 года страны «Большой семерки» объявили об ограничениях на импорт российских алмазов, а с января 2024-го вступили в силу санкции Евросоюза.

По данным на 2022 год, Россия являлась крупнейшим производителем алмазов в мире — с существенным отрывом от Ботсваны, занимавшей второе место.

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