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Украина назвала условия для справедливого мира с Россией

обновлено 21:21
21:21 1709

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом заявил, что для принуждения России к справедливому миру необходимы два ключевых блока: усиление санкционного давления и укрепление оборонного потенциала Украины.

«Первый элемент — это дальнейшее усиление санкций. Существует ещё достаточно отраслей, где можно нарастить давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики», — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что особенно болезненным для РФ может стать снижение ценового потолка на нефть. По его словам, Украина предлагает установить его на уровне 30 долларов за баррель. Эта позиция уже донесена до партнёров, и Киев надеется на соответствующее решение в формате G7.

«Санкции, замороженные активы, дальнейшая изоляция — всё это факторы, которые могут заставить Россию двигаться к миру. Здесь важны политическая воля и решимость», — добавил министр.

Вторым фактором, по словам Сибиги, является усиление оборонных возможностей Украины: «Нам нужно укреплять армию и оборонную промышленность, чтобы создать надёжный сдерживающий фактор. Цена дальнейшей агрессии для России должна расти с каждым днём».

Сибига также подчеркнул, что возвращение России на международную арену невозможно без установления справедливого мира.

Ранее Россия отвергла предложение США о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий, продолжив настаивать на своей ультимативной позиции в отношении Украины.

*** 20:32

Россия на переговорах в Стамбуле выдвинула ультимативные требования, которые не могут быть предметом серьезного дипломатического обсуждения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

По словам Сибиги, Украина хочет мира больше всех, но именно Россия блокирует возможности для его достижения.

«Москва так и не отреагировала на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле», — подчеркнул министр.

Сибига отметил, что в мире и, особенно, в «некоторых столицах» должны ясно осознавать: Украина не проиграет в этой войне, а Россия не сможет одержать победу.

«Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и на всех, кто помогает ей вести эту войну», — добавил глава украинского МИД.

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