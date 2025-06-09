В НАТО назвали сроки нападения России

«Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 раз меньше совокупной экономики альянса. Боеприпасы — это основа любого конфликта. Если у вас нет их запаса, не стоит и начинать», — отметил Рютте.

По его словам, российская экономика «уже на 100% переведена на военные рельсы». В связи с этим он призвал страны НАТО ускорить милитаризацию европейской экономики, увеличив в пять раз объемы производства систем ПВО, танков, ударных систем, беспилотников, а также создать значительные запасы боеприпасов.

Отвечая на вопрос о сроках, Рютте пояснил, что данные о возможной угрозе поступают от военных аналитиков альянса. В частности, он сослался на заявление начальника Генштаба вооружённых сил Германии о том, что Россия может быть готова к атаке на НАТО к 2029 году — то есть через четыре года.