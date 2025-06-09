Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что перемирие без полноценного мирного договора с Киевом может привести к новой эскалации.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — сказал он. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

Мединский заявил, что Москва не хочет, чтобы «создавался повод — гигантский Карабах, не признанный никем, — из-за которого может разразиться ядерная война». «Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории», — отметил он.