USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Беспорядки в США. Трамп призвал к аресту губернатора Калифорнии
Новость дня
Беспорядки в США. Трамп призвал к аресту губернатора Калифорнии

Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом

20:59 2172

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что перемирие без полноценного мирного договора с Киевом может привести к новой эскалации.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — сказал он. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

Мединский заявил, что Москва не хочет, чтобы «создавался повод — гигантский Карабах, не признанный никем, — из-за которого может разразиться ядерная война». «Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории», — отметил он.

Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
22:13 105
Зеленский назвал самые горячие точки фронта
Зеленский назвал самые горячие точки фронта
21:49 421
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
20:05 2450
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
16:36 4967
Украина назвала условия для справедливого мира с Россией
Украина назвала условия для справедливого мира с Россией обновлено 21:21
21:21 1710
Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом
Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом
20:59 2173
В НАТО назвали сроки нападения России
В НАТО назвали сроки нападения России
20:45 1494
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
18:29 2893
Россия заговорила о войне с НАТО
Россия заговорила о войне с НАТО все еще актуально
14:32 7668
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
20:07 1242
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
19:18 1515

ЭТО ВАЖНО

Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
22:13 105
Зеленский назвал самые горячие точки фронта
Зеленский назвал самые горячие точки фронта
21:49 421
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
20:05 2450
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
16:36 4967
Украина назвала условия для справедливого мира с Россией
Украина назвала условия для справедливого мира с Россией обновлено 21:21
21:21 1710
Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом
Россия сравнила Украину с гигантским Карабахом
20:59 2173
В НАТО назвали сроки нападения России
В НАТО назвали сроки нападения России
20:45 1494
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
18:29 2893
Россия заговорила о войне с НАТО
Россия заговорила о войне с НАТО все еще актуально
14:32 7668
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
Абу-Шабааб строит свою власть в Газе
20:07 1242
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
«Хезболла» переходит к «дешевой войне»
19:18 1515
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться