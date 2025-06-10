Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри прибыл в Баку в преддверии участия в главном бою исторического для Азербайджана и UFC турнира, который пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall.

Сегодня спортсмен прогулялся по исторической части города — «Ичеришехер», посетил Дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью башню, а также ознакомился с традиционным азербайджанским ковроткачеством. Более того, боец лично принял участие в процессе ткачества ковра, проявив неподдельный интерес к древнему ремеслу.