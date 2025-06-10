Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри прибыл в Баку в преддверии участия в главном бою исторического для Азербайджана и UFC турнира, который пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall.
Сегодня спортсмен прогулялся по исторической части города — «Ичеришехер», посетил Дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью башню, а также ознакомился с традиционным азербайджанским ковроткачеством. Более того, боец лично принял участие в процессе ткачества ковра, проявив неподдельный интерес к древнему ремеслу.
Напомним, соперником Халила Раунтри в главном бою вечера UFC в Баку станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл. В со-главном бою встретятся азербайджанский боец Рафаэль Физиев и Игнасио Баамондес, представляющий Чили. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая соответственно.