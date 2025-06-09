Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу

В этот же день состоялся 40-минутный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху и президентом США Дональдом Трампом. После беседы с Трампом Нетанияху планирует провести совещание с министрами и представителями системы безопасности, на котором будет обсуждаться иранская ядерная угроза. Поздно вечером в Израиле прошло срочное заседание военно-политического кабинета для оценки сложившейся ситуации.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что полученные данные о ядерной сфере Израиля позволят Тегерану в случае израильской атаки нанести удар по скрытым ядерным объектам Израиля.

Тем временем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о серьезных последствиях возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана. По его словам, иранские официальные лица открыто заявили ему: в случае атаки Израиля на их ядерную инфраструктуру, Иран начнет разработку ядерного оружия.

«Иранцы сказали мне: если Израиль атакует наши ядерные объекты — мы создадим атомную бомбу», — подчеркнул Гросси.

Гросси также отметил, что иранская ядерная программа развивается как «вширь, так и вглубь»: многие объекты глубоко укрыты под землей и надежно защищены, их разрушение потребует значительных усилий и ресурсов. Более того, такое разрушение может привести к отказу Ирана от Договора о нераспространении ядерного оружия и ускорению разработки собственной ядерной программы.

«Я говорю это не как предположение — именно это они мне сказали», — заключил глава МАГАТЭ.

Кроме того, 9 июня Иран заявил о готовности представить альтернативное предложение к условиям США по новому ядерному соглашению. С апреля 2025 года стороны провели уже пять раундов переговоров, которые зашли в тупик из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Тегеран отказался отказаться от обогащения урана на своей территории, назвав это условие «красной линией». В свою очередь, США критиковали иранское предложение, отмечая отсутствие отражения достигнутого прогресса.