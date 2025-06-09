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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме

Трамп не оставит ВСУ без «глаз и ушей»

9 июня 2025, 22:59 1002

Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на его публичные заявления о намерении прекратить военную помощь Украине, не планирует полностью сворачивать поддержку Киева.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным издания, США, вероятно, сократят поставки вооружений и отойдут от активного участия в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Однако при этом они сохранят передачу Украине ключевых разведданных, включая спутниковые снимки и координаты для нанесения высокоточных ударов.

На прошедшем Черноморском форуме по безопасности украинские официальные лица выразили надежду, что позиция Трампа в отношении Украины может смягчиться. Вместе с тем, как отмечает Foreign Policy, более вероятным сценарием считается, что Трамп возложит ответственность за провал дипломатии на обе стороны — и Киев, и Москву — и ограничит дальнейшее участие США в переговорах.

Тем не менее, полный разрыв исключается. В статье подчеркивается, что многие американские политики, включая республиканцев, осознают риски для США в случае поражения Украины и выступают за сохранение определённого уровня поддержки.

Отдельно отмечается, что украинская армия сохраняет доступ к спутниковой разведке США, которая остаётся ключевым элементом в планировании дальнобойных ударов. По информации New York Times, с февраля 2022 года Украина использует данные Национального агентства геопространственной разведки США, в том числе с коммерческой платформы, применяющей радары высокого разрешения для отслеживания российских войск.

Авторы Foreign Policy подчёркивают, что эта технология остаётся незаменимой как для украинской армии, так и для Вашингтона, позволяя США контролировать развитие ситуации на фронте.

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