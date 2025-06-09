Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране

9 июня 2025 года иранские СМИ сообщили об интенсификации работ по строительству второго и третьего энергоблоков атомной электростанции в Бушере. Проект реализуется совместными усилиями российских и иранских специалистов с использованием современных отечественных реакторов ВВЭР-1000.

Телеканал IRIB показал свежие кадры с площадок строительства новых энергоблоков Бушерской АЭС.

В тот же день агентство IRNA сообщило, что Россия построит в Иране восемь энергоблоков с ядерными реакторами, четыре из которых будут расположены в Бушере. На данный момент на Бушерской АЭС работает один российский реактор — на первом энергоблоке, второй и третий находятся в стадии строительства. Впервые была озвучена информация о планах строительства четвёртого энергоблока на этой же площадке.

Остальные четыре энергоблока, вероятно, будут частью одной или двух новых атомных электростанций, строительство которых пока официально не началось.

В январе 2025 года глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами рассказал местным СМИ о планах строительства АЭС на южном побережье страны — в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан, Хузестан, Хормозган, а также на северном побережье, в частности, в провинции Голестан.

Бушерская АЭС с первым энергоблоком на базе российского реактора ВВЭР-1000, полностью введённым в эксплуатацию в 2012 году, остаётся единственной действующей атомной электростанцией в Иране и во всём регионе Персидского залива.

Строительство второго и третьего энергоблоков в начале 2020-х годов было приостановлено по причинам, не связанным с техническими аспектами. В начале 2025 года Россия и Иран достигли межгосударственных договорённостей, в том числе об ускорении работ в Бушере.