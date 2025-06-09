Цена на серебро взлетела

Цена фьючерсов на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 29 февраля 2012 года превысила отметку в $37 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:36 по бакинскому времени серебро стоило $37,025 за унцию, прибавив 2,41%. К 22:54 рост замедлился, и цена находилась на уровне $36,985 (+2,35%).

В то же время цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года поднялась на 0,69% — до $3 353,5 за тройскую унцию.