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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме

Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:52 754

«Эй, Дональд, ты обещал принести мир в Украину, а не войну в Калифорнию!» - пишет известный американский сатирик Энди Боровиц.

В самом деле, Дональду Трампу удалось в кратчайшие сроки поставить Америку на уши, не выполнив при этом никаких своих обещаний навести порядок в остальном мире. Люди, голосовавшие за него, надеялись на экономическое процветание и укрепление образа сильной Америки, а столкнулись со стрельбой сил правопорядка на улицах, усиливающейся неопределенностью в экономике и провалами, следующими за провалами, в международной политике.

Трамп обещал мир, а начал войну в американских городах

Между тем существует сплоченная группа сторонников президента, которая продолжает свято верить в его гений и удачу. Многие из действий Белого дома направлены именно на то, чтобы потрафить безоговорочно своим. Тем, кто называет себя MAGA, фанатами движения Make America Great Again и кто составляет ядро протрамповской коалиции. Недовольство прочих, тех, кому Трамп и не мог бы угодить, можно, считают в Белом доме, игнорировать. По крайней мере, до поры до времени.

Опросы показывают, что численность республиканцев, которые причисляют себя к MAGA, в последнее время стабилизировалась. Сейчас, согласно данным Economist/YouGov, так называют себя 49% сторонников Республиканской партии, половина. В марте их число было значительно выше: 60% республиканцев. В апреле цифра упала до 47%, в мае чуть поднялась до 55%. Сказывались, видимо, перипетии с тарифной войной, которые, кстати, еще ничуть не закончились.

Среди общего числа взрослого населения США MAGA составляют 16%. Еще в марте их было 20%.

Сторонников MAGA среди республиканцев все меньше и меньше

О том, насколько взгляды MAGA отличаются от прочих республиканцев, показывают те же данные опроса. 97% MAGA одобряют деятельность Трампа, 68% говорят, что президент им лично «очень импонирует». Среди других республиканцев уровень поддержки президента с января упал на 18%, уровень недовольства его действиями подскочил на 21 пункт. Лишь 23% «нормальных» республиканцев испытывают глубокую личную приязнь к Дональду Трампу. Только 31% считает, что экономка становится лучше.

От динамики отношения к Трампу среди сторонников Республиканской партии напрямую зависит отношение к президенту в Конгрессе. Сейчас конгрессмены и сенаторы-республиканцы стараются сохранять видимость единства поддержки главы государства, но по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре следующего года, для каждого из них на первое место выйдет необходимость заручиться поддержкой избирателей, и уже не очевидно, что нужно будет делать ставку на MAGA. Оппозиция Трампу в рядах республиканцев может начать открыто поднимать голову, если результаты его деятельности будут столь впечатляющи, какими они являются после четырех месяцев правления.

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