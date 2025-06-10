Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии

В самом деле, Дональду Трампу удалось в кратчайшие сроки поставить Америку на уши, не выполнив при этом никаких своих обещаний навести порядок в остальном мире. Люди, голосовавшие за него, надеялись на экономическое процветание и укрепление образа сильной Америки, а столкнулись со стрельбой сил правопорядка на улицах, усиливающейся неопределенностью в экономике и провалами, следующими за провалами, в международной политике.

Между тем существует сплоченная группа сторонников президента, которая продолжает свято верить в его гений и удачу. Многие из действий Белого дома направлены именно на то, чтобы потрафить безоговорочно своим. Тем, кто называет себя MAGA, фанатами движения Make America Great Again и кто составляет ядро протрамповской коалиции. Недовольство прочих, тех, кому Трамп и не мог бы угодить, можно, считают в Белом доме, игнорировать. По крайней мере, до поры до времени.

Опросы показывают, что численность республиканцев, которые причисляют себя к MAGA, в последнее время стабилизировалась. Сейчас, согласно данным Economist/YouGov, так называют себя 49% сторонников Республиканской партии, половина. В марте их число было значительно выше: 60% республиканцев. В апреле цифра упала до 47%, в мае чуть поднялась до 55%. Сказывались, видимо, перипетии с тарифной войной, которые, кстати, еще ничуть не закончились.

Среди общего числа взрослого населения США MAGA составляют 16%. Еще в марте их было 20%.