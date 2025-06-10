Трамп ждет звонка от Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности телефонного разговора с основателем SpaceX Илоном Маском, однако сам звонить ему не планирует.
«Честно говоря, я об этом не думал. Я бы предположил, что это он захочет поговорить со мной», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. «А может, он уже звонил. Лучше спросите у него. Но я бы не возражал», — добавил Трамп.
Он также подчеркнул, что на месте Маска сам бы рассчитывал на такой разговор. При этом президент не уточнил, ответил бы он на возможный звонок. «Не хочу это комментировать», — сказал он.
Накануне, 8 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует беседовать с Маском в ближайшие дни.
5 июня между Трампом и Маском произошел обмен резкими высказываниями в социальных сетях. Основатель SpaceX заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею импичмента, раскритиковал инициативу администрации по сокращению госрасходов и введенные пошлины, а также спрогнозировал рецессию во второй половине 2025 года.
В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестной работе в составе ведомства по повышению эффективности федерального управления (DOGE) и назвал его «сошедшим с ума». Президент также пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями миллиардера, включая SpaceX, и отменить все субсидии.