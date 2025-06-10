USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
Новость дня
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме

Трамп ждет звонка от Маска

01:04 408

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности телефонного разговора с основателем SpaceX Илоном Маском, однако сам звонить ему не планирует.

«Честно говоря, я об этом не думал. Я бы предположил, что это он захочет поговорить со мной», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. «А может, он уже звонил. Лучше спросите у него. Но я бы не возражал», — добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что на месте Маска сам бы рассчитывал на такой разговор. При этом президент не уточнил, ответил бы он на возможный звонок. «Не хочу это комментировать», — сказал он.

Накануне, 8 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует беседовать с Маском в ближайшие дни.

5 июня между Трампом и Маском произошел обмен резкими высказываниями в социальных сетях. Основатель SpaceX заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею импичмента, раскритиковал инициативу администрации по сокращению госрасходов и введенные пошлины, а также спрогнозировал рецессию во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестной работе в составе ведомства по повышению эффективности федерального управления (DOGE) и назвал его «сошедшим с ума». Президент также пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями миллиардера, включая SpaceX, и отменить все субсидии.

Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 257
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 714
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме все еще актуально
9 июня 2025, 22:45 16099
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 3886
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным мы наш, мы новый мир построим!..; ВСЕ еще актуально
9 июня 2025, 17:00 4511
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
9 июня 2025, 16:36 5891
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
9 июня 2025, 04:40 7668
МИД Азербайджана ответил Мединскому
МИД Азербайджана ответил Мединскому ОБНОВЛЕНО 23:33
9 июня 2025, 23:33 7024
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 3528
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
9 июня 2025, 23:26 881
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
9 июня 2025, 22:13 2426

ЭТО ВАЖНО

Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 257
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 714
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме все еще актуально
9 июня 2025, 22:45 16099
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 3886
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным мы наш, мы новый мир построим!..; ВСЕ еще актуально
9 июня 2025, 17:00 4511
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
9 июня 2025, 16:36 5891
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
9 июня 2025, 04:40 7668
МИД Азербайджана ответил Мединскому
МИД Азербайджана ответил Мединскому ОБНОВЛЕНО 23:33
9 июня 2025, 23:33 7024
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 3528
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
9 июня 2025, 23:26 881
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
9 июня 2025, 22:13 2426
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться