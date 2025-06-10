Трамп ждет звонка от Маска

«Честно говоря, я об этом не думал. Я бы предположил, что это он захочет поговорить со мной», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. «А может, он уже звонил. Лучше спросите у него. Но я бы не возражал», — добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности телефонного разговора с основателем SpaceX Илоном Маском, однако сам звонить ему не планирует.

Он также подчеркнул, что на месте Маска сам бы рассчитывал на такой разговор. При этом президент не уточнил, ответил бы он на возможный звонок. «Не хочу это комментировать», — сказал он.

Накануне, 8 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует беседовать с Маском в ближайшие дни.

5 июня между Трампом и Маском произошел обмен резкими высказываниями в социальных сетях. Основатель SpaceX заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею импичмента, раскритиковал инициативу администрации по сокращению госрасходов и введенные пошлины, а также спрогнозировал рецессию во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестной работе в составе ведомства по повышению эффективности федерального управления (DOGE) и назвал его «сошедшим с ума». Президент также пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями миллиардера, включая SpaceX, и отменить все субсидии.