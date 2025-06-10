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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
Новость дня
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме

Праздник Святого Духа

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:14 262

Лос-Анджелес (США). Протестующий размахивает мексиканским флагом на фоне горящего автомобиля

Берега Израиля. Израильские военные взяли под контроль парусное судно "Мадлен", которое пыталось доставить еду палестинцам в Газе. Ранее МИД Израиля потребовал отказаться от попыток прорыва блокады анклава

Ватикан. Папа Лев XIV приветствует детей во время мессы на площади Святого Петра

Мадрид (Испания). Президент Аргентины Хавьер Милей выступает на Мадридском экономическом форуме

Пиренополис (Бразилия). Праздник Кавальядас, посвященный Святому Духу

Паратебуэно (Колумбия). Последствия сильного землетрясения

Доха (Катар). Фейерверк в честь Курбан-байрам

Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 263
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
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Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
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ЭТО ВАЖНО

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Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 730
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме
Беспорядки в США. Трампа снова обвинили в авторитаризме все еще актуально
9 июня 2025, 22:45 16101
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 3888
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным
Ложь, которая объединила Сакса с Дугиным мы наш, мы новый мир построим!..; ВСЕ еще актуально
9 июня 2025, 17:00 4512
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали
Они забыли, что американцы их уже бросали и предавали былое и думы
9 июня 2025, 16:36 5892
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
9 июня 2025, 04:40 7669
МИД Азербайджана ответил Мединскому
МИД Азербайджана ответил Мединскому ОБНОВЛЕНО 23:33
9 июня 2025, 23:33 7031
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 3529
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
Россия построит целых 8 атомных электроблоков в Иране
9 июня 2025, 23:26 882
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
Ядерная эскалация: Иран угрожает Израилю, МАГАТЭ бьет тревогу
9 июня 2025, 22:13 2427
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