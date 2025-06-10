Праздник Святого Духа

Лос-Анджелес (США). Протестующий размахивает мексиканским флагом на фоне горящего автомобиля
Берега Израиля. Израильские военные взяли под контроль парусное судно "Мадлен", которое пыталось доставить еду палестинцам в Газе. Ранее МИД Израиля потребовал отказаться от попыток прорыва блокады анклава
Ватикан. Папа Лев XIV приветствует детей во время мессы на площади Святого Петра
Мадрид (Испания). Президент Аргентины Хавьер Милей выступает на Мадридском экономическом форуме
Пиренополис (Бразилия). Праздник Кавальядас, посвященный Святому Духу
Паратебуэно (Колумбия). Последствия сильного землетрясения
Доха (Катар). Фейерверк в честь Курбан-байрам