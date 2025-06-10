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Российские дроны над Украиной

01:19 268

В ночь на вторник в Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников типа «Шахед».

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация (КМВА) и Воздушные силы ВСУ.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА», — говорится в заявлении КМВА.

По данным украинских военных, вечером 9 июня российские войска запустили серию дронов-камикадзе, которые сначала пересекли границу через Сумскую область и далее направлялись в сторону Запорожья. Позднее беспилотники изменили курс на Днепропетровскую область, в частности в сторону Кривого Рога.

На момент публикации продолжается отслеживание движения дронов, в большинстве центральных и восточных регионов сохраняется угроза воздушных ударов.

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