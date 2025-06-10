Торговые переговоры США и Китая

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, накануне обсуждения длились более шести часов.

Власти США и Китая продолжат 10 июня торгово-экономические переговоры в столице Великобритании.

Переговоры возобновятся в 10:00 по лондонскому времени (13:00 по Баку).

Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры, состоявшиеся 9 июня, «хорошими», а министр торговли Говард Латник охарактеризовал их как «плодотворные». В американскую делегацию также входит представитель по торговым переговорам Джеймисон Грир.

Китайскую сторону возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Он не стал общаться с журналистами после первого дня переговоров.

Механизм торгово-экономических консультаций между двумя странами был создан по итогам встречи в Женеве, состоявшейся 10–11 мая. Тогда стороны договорились о частичном снижении взаимных пошлин, объем которых к маю превысил 100%.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились ускорить проведение нового раунда переговоров.