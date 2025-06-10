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Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?

главный вопрос
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:42 848

Власти Пакистана официально подтвердили поставку Азербайджану дополнительной партии многоцелевых истребителей JF-17 Thunder Block III. Согласно информации из Исламабада, речь идет о 24 самолетах, приобретаемых сверх ранее заказанных 16 единиц. Таким образом, общая численность JF-17 в составе ВВС Азербайджана достигнет 40 самолетов. Объем сделки оценивается в 4,6 миллиарда долларов, причем первая партия должна быть поставлена еще до конца текущего года.

Аналитик Forbes Пол Иддон подчеркивает, что эта закупка коренным образом меняет военно-воздушный баланс на Южном Кавказе. По его оценке, приобретение Азербайджаном современных истребителей JF-17C Block III вызывает в Ереване обоснованную обеспокоенность.

JF-17C Block III оснащены современными радарами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), улучшенными системами навигации, управления вооружением и средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на определённые ограничения, в частности, отсутствие малозаметности, характерной для истребителей пятого поколения, эти машины представляют собой высокоэффективный и экономически оправданный инструмент обновления парка азербайджанских ВВС.

Приобретение Азербайджаном современных истребителей JF-17C Block III вызывает в Ереване обоснованную обеспокоенность, ибо эта закупка коренным образом меняет военно-воздушный баланс на Южном Кавказе

Как отмечает Сэм Лихтенштейн, директор по аналитике консалтинговой группы RANE, ключевым преимуществом JF-17 является их стоимость, которая существенно ниже западных и российских аналогов. Что позволяет Азербайджану провести масштабную модернизацию авиационного парка и снизить зависимость от России, чья оборонная промышленность с 2022 года испытывает системные перебои из-за санкционного давления.

JF-17 также полностью совместимы с уже имеющимися у Азербайджана турецкими платформами и системами вооружения, включая высокоточные боеприпасы, системы связи и авиационные подвески. Такое технологическое взаимодействие усиливает межоперабельность в рамках азербайджано-турецкого военного союза.

Стоит учитывать, что Азербайджан не планирует немедленный отказ от парка советских истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Последние прошли капитальную модернизацию в сотрудничестве с Турцией и получили возможность применения крылатых ракет SOM и иных высокоточных средств поражения. Таким образом, сочетание 40 новых JF-17 с модернизированными Су-25 и МиГ-29 формирует у Азербайджана боеспособный, многоуровневый истребительно-штурмовой компонент.

К тому же, Азербайджан не планирует немедленный отказ от парка советских истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25

На этом фоне воздушные силы Армении выглядят предельно уязвимыми. Попытка создать боевую авиацию была предпринята еще в 2019 году, когда Армения закупила у России четыре истребителя Су-30СМ. Планировалась покупка двенадцати машин, однако из-за бюджетных ограничений на вооружении остались лишь четыре. Су-30СМ, не оснащённые ракетным вооружением «воздух–воздух» дальнего радиуса, не сыграли сколько-нибудь значимой роли ни в ходе Второй Карабахской войны, ни в последующих вооружённых инцидентах.

В условиях, когда Азербайджан получает 40 JF-17, а также сохраняет на вооружении боевые беспилотники израильского и турецкого производства, его численное и технологическое превосходство над Арменией становится подавляющим. Как справедливо замечает Лихтенштейн, это лишь усугубляет и без того невыгодное стратегическое положение Еревана.

Хотя в текущих условиях вероятность масштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией оценивается как низкая, отсутствие полноценного мирного соглашения, а также конституционные препятствия в Армении для его подписания (в частности, связанные с положениями о Карабахе) сохраняют риск эскалации. Баку требует конституционной реформы в Ереване в качестве предварительного условия заключения мира. Однако реализация подобных изменений возможна не раньше 2026 года.

Ереван не располагает бюджетными ресурсами, необходимыми для приобретения хотя бы одной эскадрильи французских истребителей

В этих условиях Армения делает ставку на развитие военно-политического взаимодействия с Францией, Индией и Ираном. Одновременно Ереван предпринимает осторожные шаги по нормализации отношений с Россией, от поставок которой ранее зависел почти весь армянский военный арсенал. Согласно данным SIPRI, в период с 2011 по 2020 годы на долю Москвы приходилось 94 процента всего армянского импорта вооружений. К 2024 году этот показатель сократился до менее 10 процентов, что свидетельствует о стремлении Армении к диверсификации поставщиков.

Россия объясняет срыв поставок оружия в Армению необходимостью обеспечения собственных войск в связи с войной в Украине. В то же время Москва выражает открытое недовольство углубляющимся военно-техническим сотрудничеством Армении и Франции. Глава МИД России Сергей Лавров прямо заявил, что сближение Еревана с Парижем «вызывает вопросы».

Франция, в свою очередь, уже поставила Армении самоходные гаубицы Caesar, вызвавшие резкую реакцию со стороны как Баку, так и Москвы. На этом фоне возникает вопрос: возможна ли продажа Армении многоцелевых французских истребителей Dassault Rafale в качестве ответной меры на закупку Баку JF-17?

С технической точки зрения Rafale представляет собой истребитель поколения 4++, обладающий многорежимным радаром, современной авионикой, средствами радиоэлектронного подавления и высокой боевой нагрузкой. Однако стоимость одного истребителя Rafale в базовой конфигурации составляет от 100 до 120 миллионов долларов. Когда Индия в 2022 году заказала 26 палубных Rafale-M, цена составила 218,6 миллиона евро за единицу — с учетом боекомплекта, технической поддержки и сопутствующей инфраструктуры.

Для Франции поставка Rafale в Армению представляла бы, скорее, политический жест, нежели рациональное военно-экономическое решение. Ереван не располагает бюджетными ресурсами, необходимыми для приобретения хотя бы одной эскадрильи. Кроме того, поставка столь дорогих машин потребует создания полноценной инфраструктуры, включая обучение персонала, системы связи, вооружения и сервисных центров.

Для Франции поставка Rafale в Армению представляла бы, скорее, политический жест, нежели рациональное военно-экономическое решение

С учетом этих факторов аналитики склоняются к тому, что наиболее реалистичным направлением для Армении остаётся сотрудничество с Индией. Речь идет о поставке истребителей Су-30МКИ — глубоко модернизированной версии Су-30, производимой индийской корпорацией HAL по российской лицензии. Армения уже заключила с Индией несколько крупных контрактов, включая закупку систем ПВО, РСЗО и дальнобойных ракет.

Кроме того, Индия может предложить услуги по модернизации уже имеющихся у Армении Су-30СМ с целью повышения их совместимости с индийскими системами вооружения. По мнению Лихтенштейна, Дели заинтересован в укреплении обороноспособности Армении как элементе противодействия Пакистану — главному стратегическому партнеру Азербайджана.

Вероятнее всего, Ереван будет стремиться к усилению системы ПВО за счет закупок из Индии, Ирана и других партнеров, обладающих компетенциями в данной области.

В завершении следует отметить, что, несмотря на активные дипломатические усилия, достижение в ближайшей перспективе структурного военного паритет между Арменией и Азербайджаном практически недостижимо. Даже при поддержке Франции или Индии Армения не в состоянии нивелировать технологическое, количественное и финансовое превосходство Азербайджана. Возможная покупка Rafale — политически громкий, но экономически и оперативно нереалистичный сценарий, не способный изменить общий военный расклад.

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