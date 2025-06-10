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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Россия нанесла удары по роддому и жилым домам в Одессе

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04:07 279

В ночь на вторник, 10 июня, российские дроны-шахеды нанесли удары по городскому родильному дому в Одессе и жилым домам. Об этом сообщает УНИАН.

О жертвах не сообщается. Информацию подтверждает городская администрация.

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01:00 2091
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
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04:17 16767
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