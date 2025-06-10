Россия нанесла удары по роддому и жилым домам в Одессе

В ночь на вторник, 10 июня, российские дроны-шахеды нанесли удары по городскому родильному дому в Одессе и жилым домам. Об этом сообщает УНИАН.
О жертвах не сообщается. Информацию подтверждает городская администрация.
В ночь на вторник, 10 июня, российские дроны-шахеды нанесли удары по городскому родильному дому в Одессе и жилым домам. Об этом сообщает УНИАН.
О жертвах не сообщается. Информацию подтверждает городская администрация.
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