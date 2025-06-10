Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных

Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 участников протеста были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу. Телеканал CNN сообщает, что в Сан-Франциско полиция задержала по меньшей мере 150 человек. Акции протеста идут по всем Соединенным Штатам, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. По информации CNN, в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Министерство обороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за протестов и беспорядков.

Тем временем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утверждает, что среди участников протестов в Лос-Анджелесе есть профессиональные провокаторы, которым платят за подстрекательство. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, она не уточнила. «Вы можете отследить их поведение. Сигналы, которые они подают друг другу в толпе, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше. И мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого», — сказала Ноэм в интервью Fox News. Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается высылкой нелегалов. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат Нацгвардии. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может увеличить их число. За выходные было задержано более 50 протестующих. Сегодня штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на Трампа из-за задействования Нацгвардии.

* * * 09:09 Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета в связи с развертыванием в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии. В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что Трамп нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардии штата», — говорится в документе. Использование сил Нацгвардии усилило страх и напряженность среди жителей штата, а полиция эффективно справлялась с пресечением насилия, сказано в иске. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала «жалким» решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подать в суд на президента США Дональда Трампа. «Ньюсом более заинтересован в сохранении своего лица, чем в защите правоохранителей и привлечении преступников к ответственности. Это жалко. Как уже говорил президент, Ньюсом должен поблагодарить его за восстановление порядка», - говорится в комментарии Келли для телекомпании CNN в связи с иском, поданным 9 июня в суд Северного округа штата Калифорния. Трамп задействовал закон, который до него использовался только однажды, в 1970 году, когда президент Ричард Никсон использовал военнослужащих для доставки почты во время почтовой забастовки, рассказал журналистам генпрокурор Калифорнии Роб Бонта. Кроме того, это был первый случай введения закона в действие без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон развернул войска в Алабаме для защиты демонстрантов за гражданские права — тогда губернаторы сопротивлялись постановлениям суда о десегрегации государственных школ.