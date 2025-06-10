USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных

видео; обновлено 11:05
11:05 2514

Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 участников протеста были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

Телеканал CNN сообщает, что в Сан-Франциско полиция задержала по меньшей мере 150 человек.

Акции протеста идут по всем Соединенным Штатам, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. По информации CNN, в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Министерство обороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за протестов и беспорядков.

Тем временем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утверждает, что среди участников протестов в Лос-Анджелесе есть профессиональные провокаторы, которым платят за подстрекательство. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, она не уточнила. «Вы можете отследить их поведение. Сигналы, которые они подают друг другу в толпе, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше. И мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого», — сказала Ноэм в интервью Fox News.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается высылкой нелегалов. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат Нацгвардии. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может увеличить их число. За выходные было задержано более 50 протестующих. Сегодня штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на Трампа из-за задействования Нацгвардии.

* * * 09:09

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета в связи с развертыванием в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии.

В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что Трамп нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

Служащие Нацгвардии США охраняют правительственное здание в Лос-Анджелесе во время протестов

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардии штата», — говорится в документе.

Использование сил Нацгвардии усилило страх и напряженность среди жителей штата, а полиция эффективно справлялась с пресечением насилия, сказано в иске.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала «жалким» решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подать в суд на президента США Дональда Трампа. «Ньюсом более заинтересован в сохранении своего лица, чем в защите правоохранителей и привлечении преступников к ответственности. Это жалко. Как уже говорил президент, Ньюсом должен поблагодарить его за восстановление порядка», - говорится в комментарии Келли для телекомпании CNN в связи с иском, поданным 9 июня в суд Северного округа штата Калифорния.

Трамп задействовал закон, который до него использовался только однажды, в 1970 году, когда президент Ричард Никсон использовал военнослужащих для доставки почты во время почтовой забастовки, рассказал журналистам генпрокурор Калифорнии Роб Бонта. Кроме того, это был первый случай введения закона в действие без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон развернул войска в Алабаме для защиты демонстрантов за гражданские права — тогда губернаторы сопротивлялись постановлениям суда о десегрегации государственных школ.

Согласно американским законам, для привлечения подконтрольных федеральному центру силовых подразделений к борьбе с беспорядками или в случае ЧС власти штатов должны сами обращаться с соответствующей просьбой в Вашингтон. Исключения - вторжение извне или угроза государственному строю. В остальных ситуациях подразделения Нацгвардии находятся под контролем местных властей.

Трамп на фоне беспорядков в Калифорнии единолично принял указ, переводящий Нацгвардию под его командование - в отсутствие угроз, которые бы могли бы это обосновать, отметил Ньюсом. Он также обратил внимание на то, что подписанный указ не ограничен Калифорнией и позволит проводить аналогичные действия в любом из штатов США. Трамп, комментируя протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков «профессиональных агитаторов и мятежников». Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям. А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять «неуважение» к посланным им солдатам.

Президент США похвалил Нацгвардию за «хорошо выполненную работу». Трамп назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода военнослужащих. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в том, что они не предпринимают достаточных мер для борьбы с насилием во время протестов, и допустил арест губернатора.

Власти США направили в Калифорнию 2 тыс. национальных гвардейцев и 700 морпехов после начала массовых беспорядков, причиной которых стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов, в результате которых были задержаны десятки человек. Протесты охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Губернатор назвал решение Белого дома незаконным и потребовал немедленно отозвать нацгвардейцев.

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1080
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 633
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5297
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5436
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6042
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4530
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5798
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2551
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6146
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21724
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4804

ЭТО ВАЖНО

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1080
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 633
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5297
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5436
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6042
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4530
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5798
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2551
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6146
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21724
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться