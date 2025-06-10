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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Пашинян начинает поход против Гарегина

10:13 1080

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о создании координационной группы для переизбрания главы армянской апостольской церкви.

«Нам необходимо предпринять активные действия по освобождению Патриархата Первопрестольного Святого Эчмиадзина и организации новых выборов Католикосата. Мы создадим Координационную группу для решения организационных вопросов. Ее членами могут быть мужчины и женщины, миряне и священнослужители. В случае безбрачных священнослужителей обязательно, чтобы они не нарушали обет», — написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также указал «критерии» участников координационной группы — прочитал Библию «хотя бы один раз», молится каждый день, держал Великий пост «хотя бы раз за 5 лет» и верит в Иисуса Христа.

Пашинян заявил, что лично отберет 10 участников. «Заявки» желающие могут направить на его почту.

Вчера Пашинян снова обвинил патриарха Гарегина II в нарушении обета безбрачия и наличии ребенка. Сказал, что докажет это «в необходимой форме» и призвал освободить престол, который в ААЦ дается пожизненно.

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