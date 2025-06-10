Израиль разбомбил порты Йемена

Ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по «террористическим объектам» хуситов в порту йеменского города Ходейда. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Утром во вторник ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по террористическим объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в порту Ходейда в Йемене. Удары были нанесены в ответ на агрессию террористического режима хуситов против Государства Израиль, включая запуск ракет класса земля - земля и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и его гражданам», - говорится в заявлении.

«Удары были нанесены для прекращения использования порта в военных целях», - отметили в пресс-службе.

Израильские военные журналисты подчеркивают, что это первый случай ударов Израиля по Йемену с моря.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменским хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов израильской территории. «Мы предупредили террористическую организацию хуситов, что если они продолжат обстреливать Израиль, то столкнутся с мощным ответом и морской и воздушной блокадой», - написал Кац в X.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдала срочное предупреждение о предстоящих авиаударах по трем портовым городам на западе Йемена, которые контролируются хуситами, и призвала гражданских срочно эвакуироваться ради собственной безопасности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех, кто находится в этих районах, немедленно покинуть их и держаться подальше до дальнейших указаний.