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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Массовые протесты в Париже против Израиля

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10:30 381

Не менее 50 тыс. человек вышли на протесты в Париже из-за перехвата Израилем судна «Мадлен» с пропалестинскими активистами. Об этом сообщил телеканал France 24.

«Организация La France Insoumise (LFI) организовала встречи сторонников Палестины в Париже и во многих городах Франции, включая Лилль, Лион, Марсель, Бордо, Ренн и Гренобль, чтобы потребовать «освобождения» экипажа «Мадлен» и продолжения гуманитарной миссии», — говорится в материале телеканала.

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Полиция применила силу в отношении участников акции протеста.

Ранее, 9 июня, шведская активистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении после недопуска «Мадлен» в Газу. В своем обращении она призвала родных, друзей и коллег оказать давление на шведское правительство, чтобы добиться немедленного освобождения всех участников миссии, включая ее саму.

Позднее, 10 июня, в МИД Израиля сообщили о прибытии активистов судна «Мадлен» в аэропорт для дальнейшей депортации. Там уточнили, что в аэропорту активистов встретили консулы посольств стран проживания.

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