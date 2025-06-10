Массовые протесты в Париже против Израиля

Не менее 50 тыс. человек вышли на протесты в Париже из-за перехвата Израилем судна «Мадлен» с пропалестинскими активистами. Об этом сообщил телеканал France 24.

«Организация La France Insoumise (LFI) организовала встречи сторонников Палестины в Париже и во многих городах Франции, включая Лилль, Лион, Марсель, Бордо, Ренн и Гренобль, чтобы потребовать «освобождения» экипажа «Мадлен» и продолжения гуманитарной миссии», — говорится в материале телеканала.

Демонстранты скандировали лозунг «Свободная Палестина!»

Полиция применила силу в отношении участников акции протеста.