Массовые протесты в Париже против Израиля

Не менее 50 тыс. человек вышли на протесты в Париже из-за перехвата Израилем судна «Мадлен» с пропалестинскими активистами. Об этом сообщил телеканал France 24.
«Организация La France Insoumise (LFI) организовала встречи сторонников Палестины в Париже и во многих городах Франции, включая Лилль, Лион, Марсель, Бордо, Ренн и Гренобль, чтобы потребовать «освобождения» экипажа «Мадлен» и продолжения гуманитарной миссии», — говорится в материале телеканала.
Демонстранты скандировали лозунг «Свободная Палестина!»
Полиция применила силу в отношении участников акции протеста.
Около 50 тысяч человек вышли на протесты в Париже после перехвата Израилем судна "Мадлен" с гуманитарной помощью для Газы и Гретой Тунберг pic.twitter.com/QopmdnV4ie— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 10, 2025
Ранее, 9 июня, шведская активистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении после недопуска «Мадлен» в Газу. В своем обращении она призвала родных, друзей и коллег оказать давление на шведское правительство, чтобы добиться немедленного освобождения всех участников миссии, включая ее саму.
Позднее, 10 июня, в МИД Израиля сообщили о прибытии активистов судна «Мадлен» в аэропорт для дальнейшей депортации. Там уточнили, что в аэропорту активистов встретили консулы посольств стран проживания.