Нефть стремительно дорожает

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку повысилась на $0,19 (0,28%), до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,9%), до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 (1,1%), до $65,29 за баррель.

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $0,63, или на 0,9%, составив $70,79.