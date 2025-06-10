USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Нефть стремительно дорожает

10:34 509

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, 10 июня, после существенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку повысилась на $0,19 (0,28%), до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,9%), до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 (1,1%), до $65,29 за баррель.

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $0,63, или на 0,9%, составив $70,79.

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1087
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 639
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5302
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5447
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4534
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5801
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2552
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6153
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21728
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806

ЭТО ВАЖНО

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1087
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 639
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5302
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5447
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4534
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5801
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2552
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6153
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21728
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться