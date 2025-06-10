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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Иран в переговорах по Газе

10:43 244

Иран принимает участие в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на круглом столе в Белом доме.

«Сейчас идут масштабные переговоры по сектору Газа между США, ХАМАС и Израилем. Иран также вовлечен в эти переговоры. Посмотрим, что произойдет с Газой», - сказал он. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Президент подчеркнул, что США хотят добиться освобождения заложников, которых удерживают боевики. Дополнительные подробности Трамп не привел, указав лишь, что «это все, что [он] может сказать».

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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