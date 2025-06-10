USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

230 пожаров в праздничные дни

МЧС отчиталось
10:50 213

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Курбан работало в усиленном режиме.

В сообщении пресс-службы говорится, что в праздничные дни МЧС ликвидировало 230 пожаров различной степени сложности. Кроме того, спасатели отреагировали на 20 вызовов, связанных с экстренной помощью людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, предотвратили две попытки суицида.

Всего в праздничные дни сотрудники МЧС спасли 28 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, эвакуировали из зон повышенной опасности два человека, тела четырех человек передали соответствующим органам.

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1090
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 639
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5304
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5449
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4534
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5802
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2555
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6153
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21731
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806

ЭТО ВАЖНО

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1090
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 639
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5304
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5449
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4534
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5802
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2555
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6153
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21731
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться