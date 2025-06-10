230 пожаров в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Курбан работало в усиленном режиме.

В сообщении пресс-службы говорится, что в праздничные дни МЧС ликвидировало 230 пожаров различной степени сложности. Кроме того, спасатели отреагировали на 20 вызовов, связанных с экстренной помощью людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, предотвратили две попытки суицида.

Всего в праздничные дни сотрудники МЧС спасли 28 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, эвакуировали из зон повышенной опасности два человека, тела четырех человек передали соответствующим органам.