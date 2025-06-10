USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Посол Китая о безвизе с Азербайджаном

10:52 380

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй объявила о своем предстоящем визите на освобожденные территории Азербайджана. Заявление было сделано 10 июня в рамках мероприятия, посвященного первому Международному дню диалога между цивилизациями.

«В эти выходные я, как представитель Коммунистической партии Китая, отправлюсь в город Шуша для участия в Международной межпартийной конференции, организованной партией «Ени Азербайджан», - отметила посол.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай стабильно удерживает позиции 4-го по объему торгового партнера Азербайджана и 2-го крупнейшего экспортера.

«По данным азербайджанской статистики, за период с января по апрель 2025 года объем двусторонней торговли составил 1,4 миллиарда долларов, что на 37% выше, чем аналогичный период прошлого года. Позитивная динамика сохраняется. Китай остается четвертым по объему торговым партнером и вторым по экспорту в Азербайджан. Мы также поддерживаем расширение продаж азербайджанских товаров через китайские платформы электронной коммерции», — подчеркнула она.

Посол добавила, что ведомства обеих стран активно работают над новыми инициативами для углубления сотрудничества в таких областях, как зеленая энергетика, экономика и инфраструктура.

Кроме того, Лу Мэй сообщила о прогрессе в реализации соглашения о безвизовом режиме между Китаем и Азербайджаном. «С января по апрель 2025 года число китайских туристов в Азербайджане увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что введение безвизового режима еще больше усилит этот поток. Стороны уже предпринимают шаги для ратификации и реализации данного соглашения», — отметила она.

Дипломат также выразила благодарность Азербайджану и 82 другим странам за поддержку резолюции об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями, который теперь отмечается 10 июня.

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1091
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 640
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5306
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5450
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4535
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5802
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2555
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6157
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21733
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806

ЭТО ВАЖНО

Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 1091
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 640
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения...
Масштабная атака России на Киев: пожары, разрушения... обновлено 08:48
08:48 5306
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 5450
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6043
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 4535
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 5802
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2555
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 6157
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию последнее обновление
04:17 21733
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 4806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться