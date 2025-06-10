Посол Китая о безвизе с Азербайджаном

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй объявила о своем предстоящем визите на освобожденные территории Азербайджана. Заявление было сделано 10 июня в рамках мероприятия, посвященного первому Международному дню диалога между цивилизациями.

«В эти выходные я, как представитель Коммунистической партии Китая, отправлюсь в город Шуша для участия в Международной межпартийной конференции, организованной партией «Ени Азербайджан», - отметила посол.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай стабильно удерживает позиции 4-го по объему торгового партнера Азербайджана и 2-го крупнейшего экспортера.

«По данным азербайджанской статистики, за период с января по апрель 2025 года объем двусторонней торговли составил 1,4 миллиарда долларов, что на 37% выше, чем аналогичный период прошлого года. Позитивная динамика сохраняется. Китай остается четвертым по объему торговым партнером и вторым по экспорту в Азербайджан. Мы также поддерживаем расширение продаж азербайджанских товаров через китайские платформы электронной коммерции», — подчеркнула она.

Посол добавила, что ведомства обеих стран активно работают над новыми инициативами для углубления сотрудничества в таких областях, как зеленая энергетика, экономика и инфраструктура.

Кроме того, Лу Мэй сообщила о прогрессе в реализации соглашения о безвизовом режиме между Китаем и Азербайджаном. «С января по апрель 2025 года число китайских туристов в Азербайджане увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что введение безвизового режима еще больше усилит этот поток. Стороны уже предпринимают шаги для ратификации и реализации данного соглашения», — отметила она.

Дипломат также выразила благодарность Азербайджану и 82 другим странам за поддержку резолюции об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями, который теперь отмечается 10 июня.