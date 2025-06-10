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У Грузии новый посол в США

11:04 654

Экс-постпред Грузии в Совете Европы Тамар Талиашвили назначена послом в США, согласие на это американской администрации получено, сообщают грузинские СМИ.

Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Тамар Талиашвили приступит к выполнению своих обязанностей с 10 июля.

Талиашвили сменит на посту посла Грузии в США Давида Залкалиани, который подал в декабре в отставку вслед за грузинскими послами в Нидерландах и Болгарии. Все они ушли в знак несогласия с решением правительства страны не просить начинать переговоры с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

Талиашвили была депутатом парламента от правящей «Грузинской мечты». Также она являлась вице-президентом Конгресса местных и региональных властей СЕ.

На днях неожиданно ушла в отставку посол США в Грузии Робин Данниган. Она объяснила это решением выйти на пенсию.

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