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Грету Тунберг выслали из Израиля

11:55 767

Шведскую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. МИД Израиля утром 10 июня опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, показывающее Грету Тунберг на борту самолета, вылетающего во Францию. Из Франции активистка должна отправиться в Швецию.

Тунберг вместе с еще 11 активистами на яхте «Мадлин» пыталась подойти к берегу сектора Газа. Судно задержали израильские военные. МИД Израиля напомнил, что морская зона у побережья Газы закрыта «в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву».

Посол Германии в Израиле сообщил, что еще один активист с немецким гражданством встретился с консульскими должностными лицами и проконсультировался с юристами сегодня ночью.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что шесть французских граждан, участвовавших во флотилии, встретились с консулом в Израиле. Один из них согласился на депортацию во Францию. Пятеро других отказались и были переведены в следственный изолятор для продолжения судебного разбирательства, которое приведет к их депортации из страны.

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель сказал: «Я дал указание запретить въезд в Израиль 12 участникам флотилии в соответствии с положениями закона и вернуть их в страны происхождения».

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