Москва о словах Мединского про Карабах

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана. По ее словам, Мединский в комментарии про Карабах говорил «об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях».

Напомним, что Владимир Мединский в интервью RT сказал, что «был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном – Карабах». После этого в МИД Азербайджана ему посоветовали «не вредить межгосударственным отношениям, озвучивая ложные заявления, которые находятся вне его юрисдикции».