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Москва о словах Мединского про Карабах

11:59 2464

Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана и призывает «не выдергивать из контекста слова» советника президента РФ Владимира Мединского.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана. По ее словам, Мединский в комментарии про Карабах говорил «об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях».

Напомним, что Владимир Мединский в интервью RT сказал, что «был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном – Карабах». После этого в МИД Азербайджана ему посоветовали «не вредить межгосударственным отношениям, озвучивая ложные заявления, которые находятся вне его юрисдикции».

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