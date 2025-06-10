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Россия поможет Северной Корее производить «Шахеды»

12:16 341

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея получила возможность производить ударные беспилотники, в частности, «Шахеды».

Об этом он рассказал в интервью изданию The War Zone. Буданов добавил, что КНДР, вероятно, сможет экспортировать произведенные на своих заводах «Шахеды» в Россию для поддержки войны в Украине.

Как отметил Буданов, Россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и значительно улучшить точность баллистических ракет малой дальности КН-23. Это делается в дополнение к помощи в разработке молодой ядерной системы сдерживания Пхеньяна на подводном базировании. Северная Корея стала ключевым сторонником военных усилий России, предоставляя миллионы артиллерийских снарядов и даже войска в обмен на это.

Буданов говорит, что Северной Корее «предоставляется возможность производить, в частности, беспилотники «Шахед», которые годами были самой мощной воздушной угрозой для Украины».

Сначала поставщиком был Иран, Россия сейчас производит около 2000 единиц в месяц и планирует увеличить это количество до 5000. Кроме того, Москва постоянно совершенствует дальность полета, полезную нагрузку, связь и схемы атак. Только с ночи воскресенья до понедельника Россия запустила 479 «Шахедов» и приманки различных типов по всей Украине.

«Наличие «Шахедов» даст Северной Корее возможность поражать цели в любом месте Южной Кореи и потенциально в огромных объемах. Они могут перегрузить ПВО Южной Кореи, открывая путь для атак другими боеприпасами. Их также можно экспортировать обратно в Россию для поддержки войны в Украине», - добавил Буданов.

Глава ГУР также заявил, что Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23, и теперь они поражают цели со «смертельной точностью». Это дало России столь необходимый источник ракет малой дальности.

При этом Буданов не уточнил, что именно было изменено в ракетах.

«Когда эти ракеты были переданы России, они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов», - рассказал он.

При этом Буданов также отметил, что Россия предоставляет Северной Корее технологии в обмен на поставки войск и оружия: «Продолжается модернизация авиационных средств поражения - ракет воздух-воздух большой дальности. Особые технологии на подлодках».

Также Буданов добавил, что существуют соглашения о начале создания на территории Северной Кореи производственных мощностей по выпуску БПЛА типов «Гарпия» и «Герань» (российская версия иранских дронов Shahed-136), и это приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей.

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