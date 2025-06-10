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Колумбиец жег автобусы в Праге по заказу России

12:27 626

Суд в Праге вынес приговор уроженцу Колумбии за совершение поджога городского общественного транспорта, который, по мнению официальных лиц, был отчасти организован Россией, сообщает Euronews.

26-летнего Андреса Альфонсо де ла Ос де ла Круза приговорили к восьми годам лишения свободы, а также обязали выплатить компенсацию в размере 115 000 чешских крон (4 639 евро). Он признал свою вину.

Суд установил, что летом 2024 года мужчина поджег три автобуса на остановке общественного транспорта в пражском районе Кликов, записал нападение на видео и скрылся с места происшествия, пока местные рабочие тушили пожар. Круз получал приказы через мессенджер Telegram и ему пообещали определенную сумму за совершение преднамеренного поджога, говорится в материалах дела.

По данным представителя Управления общественного транспорта Праги, ущерб от возгораний составил по меньшей мере 200 000 крон (8 067 евро). После нападения глава чешского правительства Петр Фиала заявил, что оно, вероятно, было организовано и профинансировано Москвой. Подобные инциденты являются частью политики России по подрыву доверия граждан к государству, подчеркивал он.

Такие обвинения, которые в Кремле отрицают, основаны на имевших место ранее инцидентах, в том числе взрыве в 2014 году на чешском складе боеприпасов. Ответственность за него Прага возложила на российскую военную разведку ГРУ.

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