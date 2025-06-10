USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Грузины обиделись на НАТО

12:31 484

Несмотря на то что Грузия выполнила все обязательства на пути к членству в НАТО, от альянса в ответ слышны только обещания, а не конкретные шаги. Об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя последнее заявление Координационного офиса НАТО в Тбилиси.

Он отметил, что контекст заявления неопределенный: «У нас уже подросло то поколение, которого еще не было на свете, когда на Бухарестском саммите в 2008 году было сказано, что «Грузия станет членом НАТО». Сегодня это поколение заканчивает школу, но мы до сих пор не видим реальных результатов от НАТО. Грузия всеми возможными способами доказала, что является надежным партнером.

Когда страны-члены НАТО уклонялись от некоторых миссий, особенно в Афганистане, Грузия принимала участие в одном из крупнейших контингентов, направив от 1000 до 1500 военнослужащих. В то время как страны Балтии направили всего по 30–40 военнослужащих и в основном были представлены в штаб-квартирах».

Папуашвили добавил, что НАТО до сих пор не представила Грузии дорожную карту по членству, что вызывает вопросы о том, насколько альянс готов принимать реальные решения.

Отметим, что Координационный офис НАТО в Грузии в распространенном сегодня заявлении еще раз подтвердил приверженность решениям Бухарестского и последующих саммитов, а также то, что Грузия в будущем станет членом альянса.

Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 434
Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных
Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных видео; обновлено 11:05
11:05 4925
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 2474
Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 2405
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 1360
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 6372
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6445
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 5116
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 6158
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2916
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 7036

ЭТО ВАЖНО

Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 434
Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных
Протесты по всем Соединенным Штатам: десятки задержанных видео; обновлено 11:05
11:05 4925
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 2474
Пашинян начинает поход против Гарегина
Пашинян начинает поход против Гарегина
10:13 2405
Израиль разбомбил порты Йемена
Израиль разбомбил порты Йемена
10:19 1360
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос
01:42 6372
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 6445
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы
00:52 5116
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами
Опять рвануло: бои протурецкой армии с курдскими силами новый поворот
9 июня 2025, 20:05 6158
Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа объектив haqqin.az
01:14 2916
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер»
Звезда UFC прогулялась по «Ичеришехер» ФОТО
01:00 7036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться