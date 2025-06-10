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SOCAR подписала 10-летний контракт с германской компанией

12:32 552

Германская SEFE (Securing Energy for Europe) подписала контракт на закупку газа у госкомпании Азербайджана SOCAR (ГНКАР) на 10 лет, поставки начнутся в 2025 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

«Годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 тераватт-часов (ТВт-ч), что составляет около 1,5 млрд кубометров. Это партнерство будет поддерживать инвестиции в производство и инфраструктуру, такие как газовые компрессоры, увеличивая объемы трубопроводного газа, поступающего в Европу, и тем самым обеспечивая безопасность поставок на континент», - отмечается в пресс-релизе.

Генеральный директор SEFE Эгберт Леге заявил, что этот долгосрочный контракт является ярким примером прочных отношений между Германией и Азербайджаном.

«Благодаря этому партнерству формируется новый маршрут для поставок значительных объёмов природного газа в Европу. Это способствует диверсификации нашего портфеля и усилению безопасности энергоснабжения наших клиентов», - отметил он.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф, в свою очередь, подчеркнул, что SOCAR по-прежнему привержена инвестированию в инфраструктуру и производственные мощности, обеспечивая надежные и бесперебойные поставки энергии для своих партнеров.

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