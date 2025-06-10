Большинство украинцев против уступок России

По результатам опроса, 52% украинцев категорически против каких-либо территориальных уступок (в феврале 2025 года таких было 50%). В то же время 38% опрошенных граждан готовы принять определенные территориальные потери (в феврале — 39%).

Абсолютное большинство украинцев категорически против каких-либо территориальных уступок для скорейшего достижения мира и сохранения независимости государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то большинство (68%) украинцев будут против. Готовых принять это 24%.

Также абсолютное большинство опрошенных — 78% — отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий. Готовых это принять — 15%.

«Таким образом, с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий, будет отвергнут. Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре», — говорится в сообщении КМИС.

Опрос КМИС был проведен в течение 15 мая - 3 июня 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины было опрошено 2004 граждан в возрасте от 18 лет и старше.

По результатам другого опроса КМИС, на сегодня 60% украинцев заявляют о готовности терпеть войну «столько, сколько будет необходимо».