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Британцы развертывают лазерную ПВО

12:44 439

Министерство обороны Великобритании заказало два боевых лазерных комплекса DragonFire, успешно прошедших испытания в начале прошлого года.

Ожидается, что эти лазеры будут установлены на британских ракетных эсминцах Type 45 — это часть новой Стратегической оборонной программы страны, предусматривающей поэтапную интеграцию лазерного оружия сначала в ВМС, а затем и в сухопутные силы.

Общая стоимость контракта составила £240 миллионов (около 323 миллионов долларов), что стало первым шагом к развертыванию лазерного вооружения на четырех кораблях.

Система DragonFire, разработанная консорциумом Dstl, MBDA, Leonardo и QinetiQ, способна сбивать воздушные цели на высоте нескольких километров.

Ее главным преимуществом является крайне низкая стоимость одного выстрела — менее $25, а также отсутствие необходимости в хранении боеприпасов, что значительно упрощает логистику и сокращает габариты установленного комплекса.

Система использует волоконный комбинированный лазер мощностью 50 кВт с высокоточным оптическим сенсором и дополнительной сложной оптической системой.

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