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Благодаря студенческим кредитам высшее образование получили около 9000 студентов

12:48 168

По данным Фонда образовательных студенческих кредитов на 10 июня, из 70 тысяч поданных заявок на получение студенческого кредита было одобрено около 57 тысяч. Это способствует расширению доступа молодежи к высшему образованию.

Об этом сообщил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимли на своей странице в LinkedIn.

По его словам, 35% выданных кредитов относятся к категории социальных, 65% — к стандартным. Примечательно, что 62% от общего числа получателей кредитов составляют девушки и социально уязвимые слои населения, что еще раз подчеркивает приверженность государства принципу обеспечения равных возможностей в образовании. Большинство выпускников, завершивших обучение за счет средств Фонда и приступивших к погашению кредитов, официально трудоустроены.

«Сегодня молодежь получает доступ к образованию, а работодатели предлагают достойные рабочие места молодым специалистам с кредитными обязательствами. Таким образом, формируется взаимовыгодный и устойчивый рынок труда. Отрадно, что из 5379 выпускников, начавших погашение кредитов, 73% вовлечены в трудовую деятельность. Самый высокий уровень регистрации в Фонде среди высших учебных заведений наблюдается в Азербайджанском государственном экономическом университете — 83%, Азербайджанском техническом университете — 82% и Гянджинском государственном университете — 59%.

Также стоит отметить, что 85% выпускников по специальности «Управление бизнесом», 52% — «Преподавание азербайджанского языка и литературы», а также 75% — «Экономика» трудоустроены. Эти данные свидетельствуют о том, что молодые люди, получившие образование при поддержке государства, успешно интегрируются в рынок труда. Общее количество студентов, поступивших и завершивших обучение с использованием студенческих кредитов, на сегодняшний день составляет около 9000 человек», — отметил замминистра.

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