Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Во вторник, 10 июня, в Нахчыване состоялась церемония смены государственных флагов Азербайджана и Турции в рамках подготовки к командно-штабным учениям с компьютерной поддержкой «Несокрушимое братство-2025» и совместным тактическим учениям с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк-2025».

Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии начал шествие через мост «Умид» над рекой Араз в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. В то же время знаменный взвод Турецкой Республики начал шествие из района Догубаязит провинции Агры в направлении места проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту «Умид» состоялась церемония смены государственных флагов.

Затем привлеченные к учениям подразделения и военная техника направились из погранично-пропускного пункта в Нахчыван.

Согласно плану учений, танковые, механизированные подразделения и подразделения коммандос выполнят различные учебно-боевые задачи при поддержке артиллерии, подразделений противовоздушной обороны и авиации.