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Россия готовит нападение на Балтию

Немецкая разведка
13:21 2036

Москва может совершить провокацию в странах Балтии, прикрываясь «защитой русскоязычного населения», подобно операции Кремля по аннексии Крыма в 2014 году, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, который готовится покинуть свой пост.

По его словам, речь не идет о масштабном вторжении с применением танков и бомбардировками — России достаточно отправить в Эстонию «зеленых человечков» для защиты якобы русскоязычного меньшинства, передает слова Каля Reuters. Таким способом, считает он, президент Владимир Путин попытается проверить решимость НАТО по защите своих союзников.

В то же время он полагает, что вести переговоры с Москвой сейчас бессмысленно, так как президент РФ Владимир Путин не изменил свою позицию об агрессивном подходе к решению этой проблемы.

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