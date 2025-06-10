USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Суд вынес приговор мужчине, который сообщил о бомбе в отеле

Инара Рафикгызы
13:22 959

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Джамаледдином Джафаровым, обвиняемым в предоставлении ложной информации о заложенной в отеле бомбе. 

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

Джамаледдин Джафаров был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 29 января текущего года Джафаров позвонил с таксофона на горячую линию «102» МВД и сообщил о том, что в отеле около станции метро «Сахиль» заложено взрывное устройство.

Ему было предъявлено обвинение по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.

Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 1523
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5515
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 1369
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 1270
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 566
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 14:44
14:44 3462
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор видео; обновлено 13:44
13:44 9769
Россия готовит нападение на Балтию
Россия готовит нападение на Балтию Немецкая разведка
13:21 2039
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 1301
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 6253
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 4421

ЭТО ВАЖНО

Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 1523
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5515
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 1369
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 1270
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 566
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 14:44
14:44 3462
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор видео; обновлено 13:44
13:44 9769
Россия готовит нападение на Балтию
Россия готовит нападение на Балтию Немецкая разведка
13:21 2039
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 1301
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 6253
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 4421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться