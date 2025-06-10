Суд вынес приговор мужчине, который сообщил о бомбе в отеле

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Джамаледдином Джафаровым, обвиняемым в предоставлении ложной информации о заложенной в отеле бомбе.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

Джамаледдин Джафаров был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 29 января текущего года Джафаров позвонил с таксофона на горячую линию «102» МВД и сообщил о том, что в отеле около станции метро «Сахиль» заложено взрывное устройство.

Ему было предъявлено обвинение по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.