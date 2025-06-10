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Южнокорейские танки K2 начнут собирать в Польше

13:31 651

Южная Корея и Польша в июне планируют завершить подписание соглашения на сумму около 6 миллиардов долларов о поставках южнокорейских танков K2.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Согласно условиям сделки, Польша получит 180 танков K2. Из них 117 произведет южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные соберет варшавское государственное предприятие PGZ.

Церемония подписания контракта, который станет крупнейшим в истории Южной Кореи в сфере экспорта вооружений, запланирована на конец июня и пройдет в Польше. Первоначально соглашение планировалось подписать еще в конце 2024 года, однако этот процесс был отложен из-за внутренних обстоятельств в обеих странах.

Сделка станет продолжением рамочной договоренности от 2022 года о поставках Польше 1000 танков K2. Тогда стороны подписали контракт на первую партию из 180 танков на сумму около 3,3 миллиарда долларов, однако новые соглашения после этого не заключались.

Новое соглашение предусматривает не только поставку танков, но и передачу Польше технологий и технической документации по обслуживанию K2. Кроме того, планируется наладить в Польше производство новейших моделей танков, тогда как ранее речь шла о более ранних модификациях.

Контракт вписывается в общую стратегию Варшавы по срочному перевооружению. Польша активно наращивает выпуск собственного вооружения на фоне изменений внешнеполитического курса США и войны России против Украины. Financial Times отмечает, что польский завод в Невьядуве вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, снижая зависимость от поставок из США и способствуя поддержке Украины силами НАТО и ЕС.

Ранее Польша также подписала оборонный договор с Францией. Документ охватывает как военные, так и экономические направления и стал очередным шагом к углублению сотрудничества на фоне российской агрессии.

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